Джинсы Карлсена, из-за которых произошел скандал на ЧМ, продали на аукционе

Инцидент произошел в декабре, когда Карлсен пришел на турнир в джинсах и получил штраф в размере 200 долларов за нарушение дресс-кода. Он отказался сменить одежду и был исключен из девятого тура, после чего принял решение не продолжать участие в соревновании, подчеркивая, что для него это было делом принципа.