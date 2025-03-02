Джинсы Карлсена, из-за которых произошел скандал на ЧМ, продали на аукционе

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен из Норвегии, который ранее стал участником скандала на чемпионате мира по рапиду из-за своих джинсов, сообщил в соцсети X (бывшая Twitter)*, что они были проданы на аукционе за более чем 30 тысяч долларов.
Инцидент произошел в декабре, когда Карлсен пришел на турнир в джинсах и получил штраф в размере 200 долларов за нарушение дресс-кода. Он отказался сменить одежду и был исключен из девятого тура, после чего принял решение не продолжать участие в соревновании, подчеркивая, что для него это было делом принципа.
Карлсен отметил, что сумма, вырученная от продажи джинсов, составила 36,1 тысячи долларов, и все средства будут направлены в благотворительный фонд.
Ранее первый болид Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 1954 года выпуска из частной коллекции продали на аукционе за 51 млн евро в Индианаполисе.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.