Экономист Сакс: конфликт на Украине заканчивается

Конфликт на Украине подходит к концу. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью РИА Новости, комментируя скандальные переговоры главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме.
«Да, конфликт заканчивается. На мой взгляд, не было никакой реальной сделки по добыче полезных ископаемых, несмотря на то, что было написано на листе бумаги», — пояснил Сакс.
Ранее в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Зеленского. Однако все пошло не по плану, и вскоре разговор перешел в словесную перепалку. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Трамп буквально отчитывали Зеленского на протяжении 10 минут.
По информации телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского, решив, что тот попросту не готов к мирному урегулированию конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что Зеленский может вернуться в Штаты, когда будет точно готов.