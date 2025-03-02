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Экономист Сакс: конфликт на Украине заканчивается

В США заявили, что украинский конфликт подходит к концу.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт на Украине подходит к концу. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью РИА Новости, комментируя скандальные переговоры главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме.

«Да, конфликт заканчивается. На мой взгляд, не было никакой реальной сделки по добыче полезных ископаемых, несмотря на то, что было написано на листе бумаги», — пояснил Сакс.

Ранее в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Зеленского. Однако все пошло не по плану, и вскоре разговор перешел в словесную перепалку. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Трамп буквально отчитывали Зеленского на протяжении 10 минут.

По информации телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского, решив, что тот попросту не готов к мирному урегулированию конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что Зеленский может вернуться в Штаты, когда будет точно готов.