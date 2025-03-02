Что делать россиянину в случае потери стажа для пенсии: юрист дал советы

Первое, что нужно иметь для получения пенсионных выплат, — стаж работы, указанный в трудовой книжке. Однако не всегда этот документ оказывается на руках. В этом случае можно действовать по-другому. В подтверждении стажа работы помогут справки о доходах, сообщил агентству «Прайм» декан факультета права в НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
По его словам, вместо трудовой книжки можно использовать договоры с работодателями, налоговые декларации, выписки из банка. Подойдет любой документ, доказывающий, что россиянин был официально трудоустроен и отработал нужное количество лет. Все эти справки и выписки можно найти, например, в архивах организаций, где трудился человек.
«Если документы утеряны в результате чрезвычайных ситуаций и не сохранились даже в архивах, свидетели могут подтвердить весь стаж работы», — подытожил Вадим Виноградов.
Напоминаем также о важном нововведении. С 1 марта россияне могут самостоятельно устанавливать себе запрет на выдачу кредитов. Это касается как банков, так и микрофинансовых организаций.