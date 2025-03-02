Что делать россиянину в случае потери стажа для пенсии: юрист дал советы

Первое, что нужно иметь для получения пенсионных выплат, — стаж работы, указанный в трудовой книжке. Однако не всегда этот документ оказывается на руках. В этом случае можно действовать по-другому. В подтверждении стажа работы помогут справки о доходах, сообщил агентству «Прайм» декан факультета права в НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.