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Макрон предложил создать французский «ядерный зонтик» над Европой

По мнению Макрона, «зонтик» сделает Францию «сильнее».

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что над европейскими государствами должен появиться «ядерный зонтик».

Он уточнил, что речь идёт о французском «щите». По мнению Макрона, «зонтик» сделает Францию «сильнее».

«У нас есть щит, у них его нет. И они не могут больше зависеть от американских сил ядерного сдерживания. Необходим стратегический диалог с теми, кто такими силами не обладает, это сделало бы Францию сильнее», — цитирует его высказывание Le Parisien Dimanche.

По данным журналистов, президент Франции считает, что «наступил момент для стратегического пробуждения Европы».

По его словам, в настоящее время европейские страны не уверены в долгосрочной поддержке со стороны США.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп дважды унизил Макрона во время его визита в Вашингтон.