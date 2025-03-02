Макрон предложил создать французский «ядерный зонтик» над Европой

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что над европейскими государствами должен появиться «ядерный зонтик».
Он уточнил, что речь идёт о французском «щите». По мнению Макрона, «зонтик» сделает Францию «сильнее».
«У нас есть щит, у них его нет. И они не могут больше зависеть от американских сил ядерного сдерживания. Необходим стратегический диалог с теми, кто такими силами не обладает, это сделало бы Францию сильнее», — цитирует его высказывание Le Parisien Dimanche.
По данным журналистов, президент Франции считает, что «наступил момент для стратегического пробуждения Европы».
По его словам, в настоящее время европейские страны не уверены в долгосрочной поддержке со стороны США.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп дважды унизил Макрона во время его визита в Вашингтон.