Макрон предложил создать французский «ядерный зонтик» над Европой

«У нас есть щит, у них его нет. И они не могут больше зависеть от американских сил ядерного сдерживания. Необходим стратегический диалог с теми, кто такими силами не обладает, это сделало бы Францию сильнее», — цитирует его высказывание Le Parisien Dimanche.