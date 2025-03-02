В районе поместья Трампа поднимали истребители F-16 из-за пролета самолетов

Совпадение или нет, но вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу 1 марта также пришлось изрядно попереживать. Его отдых был под угрозой срыва. Проукраинские активисты вышли на митинг перед приездом вице-президента США. Они окружили его машину и скандировали антиамериканские лозунги.