В полдень 1 марта три неизвестных воздушных судна пересекли границу закрытой зоны над Палм-Бич во Флориде. Именно в этом районе находится поместье американского лидера Дональда Трампа. Об инциденте написал ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс.
По его сведениям, три гражданских самолета нарушили воздушное пространство. Из-за угроз безопасности пришлось поднять несколько истребителей F-16. Всё закончилось благополучно. Воздушные судна покинули закрытую зону.
«Во время двух перехватов истребителям пришлось включить сигнальные ракеты», — разъяснил Тодд Старнс.
Совпадение или нет, но вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу 1 марта также пришлось изрядно попереживать. Его отдых был под угрозой срыва. Проукраинские активисты вышли на митинг перед приездом вице-президента США. Они окружили его машину и скандировали антиамериканские лозунги.