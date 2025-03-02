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В районе поместья Трампа поднимали истребители F-16 из-за пролета самолетов

Самолеты вторглись в закрытую зону вблизи поместья Дональда Трампа.

Источник: Комсомольская правда

В полдень 1 марта три неизвестных воздушных судна пересекли границу закрытой зоны над Палм-Бич во Флориде. Именно в этом районе находится поместье американского лидера Дональда Трампа. Об инциденте написал ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс.

По его сведениям, три гражданских самолета нарушили воздушное пространство. Из-за угроз безопасности пришлось поднять несколько истребителей F-16. Всё закончилось благополучно. Воздушные судна покинули закрытую зону.

«Во время двух перехватов истребителям пришлось включить сигнальные ракеты», — разъяснил Тодд Старнс.

Совпадение или нет, но вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу 1 марта также пришлось изрядно попереживать. Его отдых был под угрозой срыва. Проукраинские активисты вышли на митинг перед приездом вице-президента США. Они окружили его машину и скандировали антиамериканские лозунги.