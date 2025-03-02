В районе поместья Трампа три самолёта нарушили воздушное пространство

Истребители Военно-воздушны сил Соединённых Штатов были подняты в воздух из-за трёх гражданских самолётов, нарушивших воздушное пространство над поместьем американского лидера Дональда Трампа.
Об этом заявил один из ведущих телеканала Newsmax.
«Истребители F-16 сопровождали три гражданских самолёта, чтобы они покинули район», — говорится в сообщении в соцсети X*.
Поместье Трампа находится в закрытой зоне над Палм-Бич в штате Флорида.
В публикации также сказано, что в ходе одного из «эпизодов» F-16 выпустил сигнальные ракеты. При этом гражданские самолёты были «безопасно выведены» за пределы данной зоны.
Ранее сообщалось, что Трамп провёл субботний день на гольф-поле. В пятницу он отчитал Зеленского в Вашингтоне.
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