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В районе поместья Трампа три самолёта нарушили воздушное пространство

Истребитель ВВС США F-16 выпустил сигнальные ракеты.

Источник: Аргументы и факты

Истребители Военно-воздушны сил Соединённых Штатов были подняты в воздух из-за трёх гражданских самолётов, нарушивших воздушное пространство над поместьем американского лидера Дональда Трампа.

Об этом заявил один из ведущих телеканала Newsmax.

«Истребители F-16 сопровождали три гражданских самолёта, чтобы они покинули район», — говорится в сообщении в соцсети X*.

Поместье Трампа находится в закрытой зоне над Палм-Бич в штате Флорида.

В публикации также сказано, что в ходе одного из «эпизодов» F-16 выпустил сигнальные ракеты. При этом гражданские самолёты были «безопасно выведены» за пределы данной зоны.

Ранее сообщалось, что Трамп провёл субботний день на гольф-поле. В пятницу он отчитал Зеленского в Вашингтоне.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.