«Прибыл с намерениями устроить конфликт»: на Западе рассказали о плане Зеленского в Белом доме

Глава киевского режима Владимир Зеленский по прибытии в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, планировал устроить конфликт. Подобное мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.
«Вопреки заявлениям СМИ, особенно европейских, о том, что Зеленский попал в ловушку, факты говорят о том, что Зеленский прибыл в Белый дом с намерением если не устроить скандал, то хотя бы выйти на конфликт с президентом США», — пояснил эксперт.
При этом Меркурис выразил уверенность в том, что спор глав государств начался еще за закрытыми дверями, однако Зеленский решил вынести его на общее обозрение и продолжить конфронтацию уже перед камерами.
Аналитик также указал, на то, что разгадка может заключаться в сделке по минеральным ресурсам, которая так и не была заключена. Этот договор был частью стратегии Зеленского, которая, как ошибочно считали многие, должна была обеспечить Украине преимущество на переговорах с Москвой, полагает эксперт.
Ранее в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Зеленского. На протяжении 10 минут Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс буквально отчитывали Зеленского. Позже разговор перешел в перепалку. По итогу Трамп попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом.