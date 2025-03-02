«Прибыл с намерениями устроить конфликт»: на Западе рассказали о плане Зеленского в Белом доме

Аналитик также указал, на то, что разгадка может заключаться в сделке по минеральным ресурсам, которая так и не была заключена. Этот договор был частью стратегии Зеленского, которая, как ошибочно считали многие, должна была обеспечить Украине преимущество на переговорах с Москвой, полагает эксперт.