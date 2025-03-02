Для рекламодателей введут ответственность: что нужно знать перед размещением коммерческих постов в Telegram

Рекламодателей вскоре начнут привлекать к ответственности. Их будут наказывать штрафами за коммерческие публикации в незарегистрированных Telegram-каналах. Уточняется, что число подписчиков в таком случае должно превышать десять тысяч человек. Об этом предупредил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, пишет ТАСС.
По словам депутата, штрафы введут и за кнопку «поделиться». Вскоре россияне не смогут свободно репостить незарегистрированные Telegram-каналы.
«Со временем появится ответственность и для рекламодателей, которые на незарегистрированном Telegram-канале, где больше десяти тысяч подписчиков, размещают рекламу. За репост такого канала также будет штраф», — подчеркнул Антон Горелкин.
Депутаты, помимо прочего, предложили ужесточить меры за самовыгул собак. Вскоре россиянам придется заплатить штраф в размере 50 тысяч за соответствующее нарушение.