Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для рекламодателей введут ответственность: что нужно знать перед размещением коммерческих постов в Telegram

Депутат Горелкин: за рекламу в незарегистрированных ТГ-каналах начнут штрафовать.

Источник: Комсомольская правда

Рекламодателей вскоре начнут привлекать к ответственности. Их будут наказывать штрафами за коммерческие публикации в незарегистрированных Telegram-каналах. Уточняется, что число подписчиков в таком случае должно превышать десять тысяч человек. Об этом предупредил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, пишет ТАСС.

По словам депутата, штрафы введут и за кнопку «поделиться». Вскоре россияне не смогут свободно репостить незарегистрированные Telegram-каналы.

«Со временем появится ответственность и для рекламодателей, которые на незарегистрированном Telegram-канале, где больше десяти тысяч подписчиков, размещают рекламу. За репост такого канала также будет штраф», — подчеркнул Антон Горелкин.

Депутаты, помимо прочего, предложили ужесточить меры за самовыгул собак. Вскоре россиянам придется заплатить штраф в размере 50 тысяч за соответствующее нарушение.