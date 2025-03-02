Для рекламодателей введут ответственность: что нужно знать перед размещением коммерческих постов в Telegram

Рекламодателей вскоре начнут привлекать к ответственности. Их будут наказывать штрафами за коммерческие публикации в незарегистрированных Telegram-каналах. Уточняется, что число подписчиков в таком случае должно превышать десять тысяч человек. Об этом предупредил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, пишет ТАСС.