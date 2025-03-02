Министр Норвегии Сандвик подтвердил поддержку ВМС США после отказа Haltbakk

Норвегия продолжит работу с Военно-морскими силами (ВМС) США. Об этом следует из сообщения главы Минобороны королевства Торе Сандвика, опубликованном на сайте ведомства.
Подобное заявление Сандвик сделал на фоне заявлений норвежской нефтяной компании Haltbakk Bunkers об отказе поставлять топливо ВМС Штатов.
«Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Американские военные продолжат получать от Норвегии необходимые им поставки и поддержку», — следует из сообщения Сандвика.
После скандала между президентом США Дональдом Трампом и лидером киевского режима Владимиром Зеленским норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers прекратила поставки топлива американским военным, дислоцированным в Норвегии, а также кораблям ВМС США, заходящим в норвежские порты.