Министр Норвегии Сандвик подтвердил поддержку ВМС США после отказа Haltbakk

«Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Американские военные продолжат получать от Норвегии необходимые им поставки и поддержку», — следует из сообщения Сандвика.