Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лучше начать обвинять Зеленского прямо сейчас»: Такер Карлсон заявил о большом количестве преступлений Киева

Журналист Такер Карлсон призвал начать расследование преступлений Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Американский журналист Такер Карлсон сделал несколько заявлений. Они касаются преступлений, совершенных нелегитимным киевским руководством в лице Владимира Зеленского. Журналист призвал начать соответствующее расследование.

Такер Карлсон уточнил, что украинское правительство, например, продавало американское вооружение на черном рынке. Цены там, естественно, заниженные. В связи с этим оружие Соединенных Штатов оказалось в руках членов опасных группировок.

«Лучше начать обвинять Зеленского прямо сейчас», — написал Такер Карлсон.

Журналист отметил, что украинцы совершили несколько политических убийств в разных странах. Эти данные вскоре могут всплыть. Следует начать расследование сейчас, а не после обнародования материалов.