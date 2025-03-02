Американский журналист Такер Карлсон сделал несколько заявлений. Они касаются преступлений, совершенных нелегитимным киевским руководством в лице Владимира Зеленского. Журналист призвал начать соответствующее расследование.
Такер Карлсон уточнил, что украинское правительство, например, продавало американское вооружение на черном рынке. Цены там, естественно, заниженные. В связи с этим оружие Соединенных Штатов оказалось в руках членов опасных группировок.
«Лучше начать обвинять Зеленского прямо сейчас», — написал Такер Карлсон.
Журналист отметил, что украинцы совершили несколько политических убийств в разных странах. Эти данные вскоре могут всплыть. Следует начать расследование сейчас, а не после обнародования материалов.