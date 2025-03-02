Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, намереваясь вступить с ним в конфликт, заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он выразил уверенность, что Зеленский не оказался в «ловушке».
«Вопреки заявлениям СМИ, особенно европейских, о том, что Зеленский попал в ловушку, факты говорят о том, что Зеленский прибыл в Белый дом с намерением если не устроить скандал, то хотя бы выйти на конфликт с президентом США», — заявил эксперт.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Меркуриса.
Меркурис подчеркнул, что спор начался за «закрытыми дверями», однако Зеленский продолжил перепалку перед камерами.
По мнению эксперта, «ключом к разгадке» является сделка по ископаемым. Он добавил, что соглашения являлось частью «плана победы» Зеленского, который якобы мог обеспечить Киеву «выигрышную позицию» на переговорах с РФ.
«Суть в том, что минеральная сделка усилила бы заинтересованность США в конфликте, и, с некоторыми уловками, Украина смогла бы вовлечь США в полноценную конфронтацию с РФ», — сказал Меркурис.
Напомним, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и Зеленского завершилась перепалкой.
Ранее помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что у команды Зеленского были «слёзы на глазах» после перепалки.