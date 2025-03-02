Меркурис: Зеленский прибыл в Белый дом, планируя конфликт с Трампом

«Вопреки заявлениям СМИ, особенно европейских, о том, что Зеленский попал в ловушку, факты говорят о том, что Зеленский прибыл в Белый дом с намерением если не устроить скандал, то хотя бы выйти на конфликт с президентом США», — заявил эксперт.