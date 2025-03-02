В Иркутской области приступили к этапу комплексных кадастровых работ

Напомним, в Сибирском федеральном округе на 1 января 2025 года выявлено 346628 больных ВИЧ-инфекцией. В течение 2024 года было выявлено дополнительно 11 136 новых случаев заболевания. Иркутская область занимает второе место по уровню заболеваемости в СФО: на начало 2025 года здесь проживает 31 690 ВИЧ-инфицированных пациентов.