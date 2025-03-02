В Иркутской области приступили к этапу комплексных кадастровых работ

В Приангарье в 2025 году проведение комплексных кадастровых работ запланировано на территории Иркутского, Аларского, Заларинского, Зиминского, Нижнеилимского, Шелеховского, Киренского, Нижнеудинского, Усть-Удинского, Чунского, Эхирит-Булагатского, Слюдянского районов, Свирска, Тулуна.
Работы выполняются для уточнения границ земельных участков, местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.
Как стало известно КП-Иркутск, на работы планируется направить 38,4 млн рублей. 37,8 млн рублей — из федерального бюджета.
Напомним, в Сибирском федеральном округе на 1 января 2025 года выявлено 346628 больных ВИЧ-инфекцией. В течение 2024 года было выявлено дополнительно 11 136 новых случаев заболевания. Иркутская область занимает второе место по уровню заболеваемости в СФО: на начало 2025 года здесь проживает 31 690 ВИЧ-инфицированных пациентов.