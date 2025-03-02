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Марочко: Киев направил подкрепление под Купянск

Российские военные «перемалывают» противника.

Источник: Аргументы и факты

Командование Вооружённых сил Украины отправило подкрепление под Купянск, расположенный в Харьковской области, заявил Андрей Марочко.

Военный эксперт уточнил, что украинские солдаты направлены к Кондрашовке и Радьковке. ВСУ пытаются «замедлить» наступление ВС РФ на данном участке.

Марочко подчеркнул, что российские военные «перемалывают» противника.

«На данный момент наши военнослужащие заняты перемалыванием сил и средств противника, ослаблением его позиций, ведением регулярного артиллерийского огня, и ВКС здесь работают», — сказал он в беседе с ТАСС.

Кроме того, по словам Марочко, ВС РФ осуществляют подготовительные мероприятия для дальнейшего продвижения.

Ранее Марочко заявил, что военнослужащие РФ зашли в Голубовку и продолжают двигаться к Купянску.