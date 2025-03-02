Голубой лотос, турбина щитковидная и ипомея трехцветная: выращивание этих растений может довести до тюрьмы

В России существует список запрещенных к выращиванию растений. Он указан в тексте Постановления Правительства от 27 ноября 2010 года. Россияне должны помнить, какие растения им не следует сажать на своем участке. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.