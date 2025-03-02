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Голубой лотос, турбина щитковидная и ипомея трехцветная: выращивание этих растений может довести до тюрьмы

Юрист Леонова: выращивание голубого лотоса на участке у дома грозит тюрьмой.

Источник: Комсомольская правда

В России существует список запрещенных к выращиванию растений. Он указан в тексте Постановления Правительства от 27 ноября 2010 года. Россияне должны помнить, какие растения им не следует сажать на своем участке. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.

Она напомнила, почему некоторые растения запрещены к свободной высадке. Они содержат либо наркотические, либо психотропные вещества. Среди таких растений ипомея трехцветная, турбина щитковидная и голубой лотос. Следует помнить также про мак.

Уголовная ответственность наступит, если человека поймают на выращивании от 10 до 100 кустов запрещенных растений. В другом случае хозяину участка грозит только штраф.

Напомним также об ответственности, которую планируют ввести для рекламодателей. Их будут штрафовать за коммерческие публикации в незарегистрированных Telegram-каналах, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей.