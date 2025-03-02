Производители бьют тревогу: Подделки российской электроники заполнили рынок

Так, компания Fplus рассказала изданию, что неизвестные подделали их коммутаторы, серверы и мобильные устройства. При этом фальшивки зачастую даже не выполняют заявленные функции.
«Как правило, это попытки сделать быстрые деньги, воспользовавшись моментом и невнимательностью покупателя», — считают в Fplus.
Пострадавшие от наплыва подделок компании уверены, что причина такого явления кроется в росте узнаваемости отечественной продукции.
Ранее Life.ru рассказывал, как можно распознать на полках магазинов поддельные товары. В первую очередь контрафакт выдаст некачественная упаковка с нечёткой печатью, кривыми швами и нестандартными шрифтами.