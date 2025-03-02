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Подброшенный к омскому ТЦ кот нашел новый дом

Прежняя владелица животного не придумала ничего лучшего, как оставить котенка на улице в коробке с запиской.
Источник: Комсомольская правда

Вчера, 1 марта, в соцсетях Омска появилась грустная история со счастливым концом. Хозяйка 5-месячного котенка не смогла содержать животное и не придумала ничего лучшего, как подбросить его в коробке с пояснительной запиской к ТЦ «Кристалл».

В записке говорилось, что котенка зовут Тишка, котейка породы «турецкая черная ангора» родился в октябре 2024 года.

«У Тишки очень добрые глаза, он очень дружелюбный, но боится стрессов. Приучен к домашней еде, поэтому у него хороший иммунитет. Любит свежесваренную геркулесовую кашу на воде, яичный желток. Рядом всегда должна быть чистая вода. Приучен к лотку», — было написано в записке.

Свой странный поступок прежняя владелица объяснила тем, что не может содержать животное, так как живет в коммуналке площадью 12 кв. метров и у нее уже есть семилетний кот.

«А второго дарю вам, отдаю в добрые руки», — говорилось в записке.

Почему был избран такой странный способ устройства кота, когда можно было попытаться цивилизованно дать объявление, в ней не пояснялось.

Несколько неравнодушных омичей отправились на поиски подкидыша, но у ТЦ его уже не оказалось. Однако история закончилась хорошо. Как выяснилось, котейку быстро забрала в новый дом одна из посетительниц торгового центра. Позже в сети появилось фото котенка на руках у новой хозяйки. Оно было сделано уже в домашней обстановке.