Подброшенный к омскому ТЦ кот нашел новый дом

Несколько неравнодушных омичей отправились на поиски подкидыша, но у ТЦ его уже не оказалось. Однако история закончилась хорошо. Как выяснилось, котейку быстро забрала в новый дом одна из посетительниц торгового центра. Позже в сети появилось фото котенка на руках у новой хозяйки. Оно было сделано уже в домашней обстановке.