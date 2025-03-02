Bloomberg: Стармер призовёт Европу принять «новую реальность»

Премьер-министр Британии Кир Стармер намерен призвать лидеров ЕС принять новую «жестокую реальность», а также увеличить расходы на оборону, информирует Bloomberg.
Призыв прозвучит в ходе саммита в Лондоне, который состоится в воскресенье.
«Стармер скажет другим лидерам, что им следует быть более реалистичными в отношении расходов на оборону. Они должны понимать, что тщательно подготовленных речей в поддержку Украины будет недостаточно, чтобы убедить президента США Дональда Трампа согласиться на гарантии безопасности, которые они хотят», — говорится в материале.
Кроме того, в публикации сказано, что действия политиков из Европы были направлены на то, чтобы показать Вашингтону «вес» ЕС. Европейские государства пытаются доказать, что должны участвовать в переговорах по Украине.
Ранее сообщалось, что чиновники из Британии не смогли убедить администрацию Соединённых Штатов вернуться к обсуждению сделки, касающейся полезных ископаемых.