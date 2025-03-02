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Bloomberg: Стармер призовёт Европу принять «новую реальность»

Европейские государства пытаются доказать, что должны участвовать в переговорах по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Британии Кир Стармер намерен призвать лидеров ЕС принять новую «жестокую реальность», а также увеличить расходы на оборону, информирует Bloomberg.

Призыв прозвучит в ходе саммита в Лондоне, который состоится в воскресенье.

«Стармер скажет другим лидерам, что им следует быть более реалистичными в отношении расходов на оборону. Они должны понимать, что тщательно подготовленных речей в поддержку Украины будет недостаточно, чтобы убедить президента США Дональда Трампа согласиться на гарантии безопасности, которые они хотят», — говорится в материале.

Кроме того, в публикации сказано, что действия политиков из Европы были направлены на то, чтобы показать Вашингтону «вес» ЕС. Европейские государства пытаются доказать, что должны участвовать в переговорах по Украине.

Ранее сообщалось, что чиновники из Британии не смогли убедить администрацию Соединённых Штатов вернуться к обсуждению сделки, касающейся полезных ископаемых.