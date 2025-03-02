WP: Дональду Трампу грозит «афганский синдром» из-за Украины

Накануне американский сенатор Тед Круз заявил, что недавняя провальная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского — худшая в истории. Ранее американский глава сообщил, что надеется на то, что Штатам не придется отправлять оружие в большом количестве на Украину.