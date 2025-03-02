WP: Дональду Трампу грозит «афганский синдром» из-за Украины

Возможное прекращение военной помощи США для Украины после скандального разговора сторон в Белом доме могло обернуться настоящей катастрофой. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на западного дипломата.
По информации издания, неорганизованный вывод американских войск из Афганистана в начале правления Джо Байдена нанес удар по его репутации президента, что неоднократно становилось поводом для критики со стороны действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
При этом, собеседники издания также рассказали, что провал Украины при президентстве Трампа мог бы оставить аналогичное пятно на его политической карьере.
«Уроки Афганистана не позволят Трампу полностью прекратить военную поддержку», — передает издание.
Накануне американский сенатор Тед Круз заявил, что недавняя провальная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского — худшая в истории. Ранее американский глава сообщил, что надеется на то, что Штатам не придется отправлять оружие в большом количестве на Украину.