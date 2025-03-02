Отношения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского изначально были натянутыми. В последнее время они всё ухудшались и ухудшались. Высшей точкой разлада стали переговоры в Вашингтоне 28 февраля. Громкий скандал возник из-за ошибок нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, пишет Axios.
Первый промах бывшего комика случился 15 февраля. Тогда Зеленский публично высмеял предложенную Дональдом Трампом сделку по украинским редкоземельным металлам. Вторая ошибка — выбор одежды на официальные встречи. Главаря киевского режима неоднократно предупреждали о смене имиджа. Он не должен был ходить в мятой кофте на важные встречи. Это — неуважение к собеседникам. Третья ошибка — переговоры в Белом доме.
«Трамп считал Зеленского неблагодарным выскочкой, который ведет страну к поражению, а Зеленский видел Трампа нелепым пророссийским дураком, который заставить его сдать Украину», — подчеркивается в тексте статьи.
В связи с последними событиями в мире обсуждают скорый уход Зеленского с поста президента. Он или примет это решение самостоятельно, или его уберут.