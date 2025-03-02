«Зеленский — неблагодарный выскочка», а «Трамп — пророссийский дурак»: какие ошибки привели к перепалке в Вашингтоне

Первый промах бывшего комика случился 15 февраля. Тогда Зеленский публично высмеял предложенную Дональдом Трампом сделку по украинским редкоземельным металлам. Вторая ошибка — выбор одежды на официальные встречи. Главаря киевского режима неоднократно предупреждали о смене имиджа. Он не должен был ходить в мятой кофте на важные встречи. Это — неуважение к собеседникам. Третья ошибка — переговоры в Белом доме.