Илья Юрышев из Осинского района погиб в зоне СВО

Илья Юрышев родился в Иркутской области, в селе Ида. После окончания школы, поступил в ПТУ, получил профессию тракториста. В 2003 году был призван в армию. Затем, продолжая службу в рядах вооруженных сил РФ, подписал контракт, был направлен в мотострелковую 74 бригаду. После вернулся на родину, несколько лет работал в лесхозе, обзавелся семьей. В июле 2023 года подписал контракт и отправился на СВО. Мужчина погиб 10 сентября 2024 года при исполнении воинского долга. Ему было 40 лет.