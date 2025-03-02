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Илья Юрышев из Осинского района погиб в зоне СВО

Боец погиб 10 сентября 2024 года при исполнении воинского долга.

Источник: Комсомольская правда

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Осинского района Илья Юрышев. Прощание с ним состоялось 28 февраля. Об этом сообщает администрация Осинского района.

— В сложный для нашей страны период Илья Владимирович принял верное решение — служить Родине, принимая участие в СВО, защищал мирное население и до конца был верен присяге. Выражаем глубокие и самые искренние соболезнования родным и близким героя в связи с невосполнимой утратой… Скорбим вместе с вами! Вечная память защитнику Отечества! — говорится в сообщении.

Илья Юрышев родился в Иркутской области, в селе Ида. После окончания школы, поступил в ПТУ, получил профессию тракториста. В 2003 году был призван в армию. Затем, продолжая службу в рядах вооруженных сил РФ, подписал контракт, был направлен в мотострелковую 74 бригаду. После вернулся на родину, несколько лет работал в лесхозе, обзавелся семьей. В июле 2023 года подписал контракт и отправился на СВО. Мужчина погиб 10 сентября 2024 года при исполнении воинского долга. Ему было 40 лет.