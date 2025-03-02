В Челябинске работодатели проверяют кредитные истории соискателей

Только 8% респондентов, ищущих работу, подтвердили, что сталкивались с запросами о кредитной истории. Среди примеров — трудоустройство в банковский сектор или на руководящие должности. Чаще о подобной практике сообщали граждане 35−45 лет (10%) и лица с доходом свыше 100 тыс. рублей в месяц (10%).
Юристы SuperJob подчеркивают: кредитная история относится к персональным данным. Работодатель вправе запросить выписку только при наличии письменного согласия соискателя с указанием цели проверки. Вопросы о долговой нагрузке могут быть частью собеседования или анкеты, но отказывать в приеме на работу из-за плохой кредитной истории незаконно. Согласно ТК РФ, решение должно основываться исключительно на профессиональных качествах кандидата.