В Челябинске работодатели проверяют кредитные истории соискателей

Только 8% респондентов, ищущих работу, подтвердили, что сталкивались с запросами о кредитной истории. Среди примеров — трудоустройство в банковский сектор или на руководящие должности. Чаще о подобной практике сообщали граждане 35−45 лет (10%) и лица с доходом свыше 100 тыс. рублей в месяц (10%).