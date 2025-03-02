До −4 градусов потеплеет в Иркутске 2 марта

в Иркутской области 2 марта ожидается переменная облачность. В некоторых уголках Приангарья местами возможен небольшой снег. Ветер будет дуть с юго-востока и юго-запада со скоростью 5−10 м/с. Температура воздуха составит от −2 до −7 градусов. Однако при облачной погоде температура может опуститься до −11…-16 градусов. В Катангском, Киренском, северо-восточных и верхнеленских районах ожидается похолодание до −7…-12 градусов, местами до −17…-22 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном гидрометцентре.