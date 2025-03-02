Более 500 человек станцевали бурятский ёхор у ДС «Труд» в Иркутске 1 марта

Сагаалган — это время обновления и надежд, и праздник в Иркутске стал ярким отражением этих ценностей. Участники и зрители ушли с мероприятия с улыбками на лицах. Это событие ещё раз подтвердило, что традиции и культура коренных народов живут и развиваются, объединяя людей разных поколений и национальностей.