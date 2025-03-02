Более 500 человек станцевали бурятский ёхор у ДС «Труд» в Иркутске 1 марта

1 марта в Иркутске прошёл праздник «Сагаалганай ёхор», который был посвящён началу Белого месяца — Сагаалгана. Встреча Нового года по лунному календарю собрала жителей и гостей города на площади у Дворца спорта «Труд». Подробности сообщает Центр культуры коренных народов Прибайкалья.
Праздник начался с буддийского обряда и наставления Содбо ламы Иркутского дацана «Гунга Чойлин».
«Следуйте простым жизненным добродетельным принципам, — посоветовал собравшимся Содбо лама, — Как Будда говорил “Плохие мысли — плохая судьба, хорошие мысли — хорошая судьба”, поэтому надо контролировать свой ум».
Бурятский фольклорный ансамбль «Аянга» исполнил приветственную песню, а ансамбли национального танца «Ангара» и студии этнического танца «Аянга» порадовали зрителей своими выступлениями.
На празднике прошли мастер-классы по бурятским национальным играм «шагай наадан», «баргай талаан» и «талаан тобшо», в которых с удовольствием приняли участие все желающие. Эти игры провели сотрудники Дома культуры села Одинск Ангарского района.
Кульминацией встречи стал традиционный бурятский танец ёхор. Более 500 человек взялись за руки и организовали три больших круга, чтобы исполнить этот национальный хоровод. В ёхоре обязательно двигаться по Солнцу.
Сагаалган — это время обновления и надежд, и праздник в Иркутске стал ярким отражением этих ценностей. Участники и зрители ушли с мероприятия с улыбками на лицах. Это событие ещё раз подтвердило, что традиции и культура коренных народов живут и развиваются, объединяя людей разных поколений и национальностей.
АиФ в Иркутске предлагает познакомиться с программой праздника (мероприятия будут идти целый месяц): Ёхор и буузы. Полная программа праздника Сагаалган 2025 в Иркутске , научиться самим лепить бурятские буузы (позы): Ничего лишнего. Как правильно готовить сочные буузы на Сагаалган 2025 и отправить знакомым открытку с Сагаалганом (скачать можно здесь).