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Челябинцам объяснили, как укрепить иммунитет ребенка

Рекомендации прозвучали от врача-педиатра горбольницы Южноуральска Дарьи Чуйко.

Необходимо сбалансированное питание. В рацион следует включить сезонные овощи/фрукты, кисломолочные продукты, злаки, рыбу, яйца, орехи.

Большое значение имеют натуральные витамины. Нужно использовать свежие фрукты, овощи, отвары шиповника, компоты круглый год.

Отдельное внимание — физической активности и режиму сна. Дело в том, что регулярные нагрузки по возрасту и полноценный отдых критичны для здоровья.

Закаливание также поможет укрепить иммунитет. Умеренные процедуры повышают устойчивость к инфекциям.

Важно соблюдать эти правила постоянно. При заболевании ребенка нужно обратиться к врачу.

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