Челябинцам объяснили, как укрепить иммунитет ребенка

Необходимо сбалансированное питание. В рацион следует включить сезонные овощи/фрукты, кисломолочные продукты, злаки, рыбу, яйца, орехи.
Большое значение имеют натуральные витамины. Нужно использовать свежие фрукты, овощи, отвары шиповника, компоты круглый год.
Отдельное внимание — физической активности и режиму сна. Дело в том, что регулярные нагрузки по возрасту и полноценный отдых критичны для здоровья.
Закаливание также поможет укрепить иммунитет. Умеренные процедуры повышают устойчивость к инфекциям.
Важно соблюдать эти правила постоянно. При заболевании ребенка нужно обратиться к врачу.