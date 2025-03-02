В Томске нашли новый перспективный способ утилизации отходов нефтедобычи

«Добавление метанола и дизельного топлива в нефтешлам в небольших концентрациях (от 5% до 15%) позволило получить смесь с улучшенными эксплуатационными и энергетическими характеристиками. В целом по результатам исследования можно сделать вывод, что эффективность композиционной смеси на основе нефтешлама, в среднем, на 5−25% выше по сравнению с исходным сырьем. Такой подход открывает новые возможности переработки нефтешлама и способствует более рациональному использованию ресурсов», — отметила Вершинина.