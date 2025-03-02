В Томске нашли новый перспективный способ утилизации отходов нефтедобычи

ТОМСК, 2 марта. /ТАСС/. Отходы нефтедобычи — нефтешлам — перспективно использовать в качестве базового компонента жидких композиционных топлив, доказали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Эффективность смеси до 25% выше, чем исходное сырье, что открывает новые возможности утилизации нефтешлама и более рационального использования ресурсов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Использование исходного нефтешлама в качестве топлива затруднительно из-за его высокой вязкости, коррозионного потенциала, низкой способности к воспламенению, а также нестабильных характеристик горения. Чтобы решить эти проблемы, мы исследовали эффективность добавления к нему различных добавок, в частности, метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) масел, дизельного топлива, метанола и технической воды, и проанализировали комплекс свойств полученных топлив», — сказала один из авторов исследования, доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических проектов ТПУ Ксения Вершинина.
Нефтешлам — это отходы нефтедобычи, которые состоят из нефти, механических примесей (глины, оксидов металлов, песка) и воды. На сегодняшний день они считаются токсичными и подлежат утилизации. Для этого используются различные физико-химические, термические и биологические методы.
Результаты исследования ученых показали, что смесь нефтешлама с дизельным топливом и МЭЖК различных масел с долей 5−15% в смеси позволила снизить вязкость нефтешлама от трех до 12 раз. Кроме того, все добавки, независимо от типа и концентрации, усиливали микровзрывное зажигание и улучшали выгорание капель смесевого топлива в условиях относительно невысокой температуры (около 600 градусов Цельсия). Результаты отражают перспективы использования исследуемых топлив в теплоэнергетике.
«Добавление метанола и дизельного топлива в нефтешлам в небольших концентрациях (от 5% до 15%) позволило получить смесь с улучшенными эксплуатационными и энергетическими характеристиками. В целом по результатам исследования можно сделать вывод, что эффективность композиционной смеси на основе нефтешлама, в среднем, на 5−25% выше по сравнению с исходным сырьем. Такой подход открывает новые возможности переработки нефтешлама и способствует более рациональному использованию ресурсов», — отметила Вершинина.
Исследование реализуется при поддержке гранта Минобрнауки. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Energy (Q1, IF: 9,0).