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Ударит мороз: синоптики предупредили о температурных качелях в Челябинской области

На Южном Урале сохраняется солнечная, почти безветренная погода со значительными температурными контрастами. Прогнозом поделились синоптики местного Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: 4 м/с 51% 758 мм рт. ст. +4°
Источник: Pchela.News

В Челябинской области в воскресенье, 2 марта, местами ляжет изморозь, доставят неудобства туманы и гололедица. Уличные термометры покажут от −4 до +1 градуса, в низинах — до −10.

В Челябинске сегодня без осадков, от нуля до −2 градусов.

В ночь на понедельник столбики термометров резко рухнут вниз и покажут −14…-19, а на юге — до −24 градусов. Впрочем, начнётся рабочая неделя вновь с температуры чуть ниже нуля градусов.

В течение следующей недели температурный контраст будет сглаживаться: днём всё так же будет чуть холоднее нуля, зато ночные температуры приблизятся к этому показателю и перестанут «улетать» в глубокий «минус».