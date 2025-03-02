Ударит мороз: синоптики предупредили о температурных качелях в Челябинской области

В Челябинской области в воскресенье, 2 марта, местами ляжет изморозь, доставят неудобства туманы и гололедица. Уличные термометры покажут от −4 до +1 градуса, в низинах — до −10.
В Челябинске сегодня без осадков, от нуля до −2 градусов.
В ночь на понедельник столбики термометров резко рухнут вниз и покажут −14…-19, а на юге — до −24 градусов. Впрочем, начнётся рабочая неделя вновь с температуры чуть ниже нуля градусов.
В течение следующей недели температурный контраст будет сглаживаться: днём всё так же будет чуть холоднее нуля, зато ночные температуры приблизятся к этому показателю и перестанут «улетать» в глубокий «минус».