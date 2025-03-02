Мангистауские студенты пройдут бесплатное обучение в Турции

Визит делегации Мангистауской области во главе с заместителем акима Аббатом Урисбаевым в Турцию принес много договоренностей.
Например, 100 мангистауских студентов пройдут в турецких городах Анталия и Мармарис бесплатную стажировку в сфере туризма.
Меморандум, подписанный между управлением образования Мангистауской области и АО по торговле туристическими услугами «Курортный регион» Турции, направлен на подготовку квалифицированных специалистов в сфере туризма и сервиса в регионе. В рамках этого соглашения, начиная с июня, Woxxx Hotels Group в Мармарисе проведет обучение 50 студентов, предоставив им возможность обмена опытом.
Еще 50 студентов будут совершенствовать свое профессиональное образование в Анталии. Всех стажеров обеспечат бесплатным питанием они получат ежемесячную зарплату.
Также заместитель акима области провел переговоры с членом правления Medicana Health Group Берком Бозкуртом, было достигнуто соглашение о партнерстве. В рамках этого соглашения 20 врачей-онкологов и около 30 врачей от каждой медицинской организации региона будут обмениваться опытом работы в различных медицинских сферах.
Medicana Health Group — одна из ведущих медицинских организаций Турции. В ее состав входят 14 больниц, 11 медицинских центров и более 500 клиник.
Помимо этого, делегация встретилась со известным режиссером Мехметом Боздаком и обсудила возможности развития киноиндустрии в регионе.
Мехмет Боздак — создатель больших проектов например, сериал «Эртугрул».
В ходе встречи стороны обсудили историко-культурный потенциал Мангистауской области. Член делегации Алкажан Едилхан отметил важность историко-культурных мест и древних памятников в регионе и подчеркнув, что фильмы, снятые в этих местах, дадут новый импульс не только казахстанской киноиндустрии, но и историческим произведениям, общим для тюркского мира.
Также рассмотрели возможность налаживания сотрудничества в рамках кинопроектов в будущем. Продюсер Мехмет Боздак сообщил, что в ближайшее время посетит Мангистаускую область.