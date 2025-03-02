Мангистауские студенты пройдут бесплатное обучение в Турции

В ходе встречи стороны обсудили историко-культурный потенциал Мангистауской области. Член делегации Алкажан Едилхан отметил важность историко-культурных мест и древних памятников в регионе и подчеркнув, что фильмы, снятые в этих местах, дадут новый импульс не только казахстанской киноиндустрии, но и историческим произведениям, общим для тюркского мира.