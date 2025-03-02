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Мангистауские студенты пройдут бесплатное обучение в Турции

АСТАНА, 2 мар — Sputnik. Мангистауские студенты пройдут бесплатное обучение в Турции, сообщила пресс-служба акимата региона.

Источник: Акимат Мангистауской области

Визит делегации Мангистауской области во главе с заместителем акима Аббатом Урисбаевым в Турцию принес много договоренностей.

Например, 100 мангистауских студентов пройдут в турецких городах Анталия и Мармарис бесплатную стажировку в сфере туризма.

Меморандум, подписанный между управлением образования Мангистауской области и АО по торговле туристическими услугами «Курортный регион» Турции, направлен на подготовку квалифицированных специалистов в сфере туризма и сервиса в регионе. В рамках этого соглашения, начиная с июня, Woxxx Hotels Group в Мармарисе проведет обучение 50 студентов, предоставив им возможность обмена опытом.

сообщили в акимате

Еще 50 студентов будут совершенствовать свое профессиональное образование в Анталии. Всех стажеров обеспечат бесплатным питанием они получат ежемесячную зарплату.

Также заместитель акима области провел переговоры с членом правления Medicana Health Group Берком Бозкуртом, было достигнуто соглашение о партнерстве. В рамках этого соглашения 20 врачей-онкологов и около 30 врачей от каждой медицинской организации региона будут обмениваться опытом работы в различных медицинских сферах.

сообщил акимат

Medicana Health Group — одна из ведущих медицинских организаций Турции. В ее состав входят 14 больниц, 11 медицинских центров и более 500 клиник.

Помимо этого, делегация встретилась со известным режиссером Мехметом Боздаком и обсудила возможности развития киноиндустрии в регионе.

Мехмет Боздак — создатель больших проектов например, сериал «Эртугрул».

В ходе встречи стороны обсудили историко-культурный потенциал Мангистауской области. Член делегации Алкажан Едилхан отметил важность историко-культурных мест и древних памятников в регионе и подчеркнув, что фильмы, снятые в этих местах, дадут новый импульс не только казахстанской киноиндустрии, но и историческим произведениям, общим для тюркского мира.

отметили в акимате

Также рассмотрели возможность налаживания сотрудничества в рамках кинопроектов в будущем. Продюсер Мехмет Боздак сообщил, что в ближайшее время посетит Мангистаускую область.

образование