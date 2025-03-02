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В воскресенье местами по Башкирии потеплеет до +3°

В воскресенье в Башкирии будет без существенных осадков, по северо-западу республики небольшой снег, местами туман. Ветер переменных направлений слабый.

Сейчас в Ричмонде: +3° 8 м/с 44% 756 мм рт. ст. +4°
Источник: Башинформ

Температура воздуха ночью −11, −16°, местами −21, −26°, днем −2, −7°, в горных районах до +3°.

На отдельных участках дорог гололедица, ухудшение видимости в тумане до 500 м и менее.