Омских ветеранов СВО адресно сопровождают волонтеры

В Омской области налажена система адресного сопровождения ветеранов СВО. Им помогают в решении социальных вопросов, трудоустройстве и адаптации к мирной жизни. В системе оказания помощи задействованы омский филиал фонда «Защитники Отечества», региональные органы власти, профильные учреждения.
О том, как это работает на практике, в фонде «Защитники Отечества» рассказали на примере ветерана СВО из Нововаршавского района. Его сопровождение осуществляет социальный координатор Ольга Притужалова.
В ходе специальной военной операции Евгений получил серьезное ранение. Был уволен по состоянию здоровья и сейчас нуждается в протезировании.
Однако в справке МСЭ причиной инвалидности было указано «общее заболевание». При содействии координатора эта ошибка была исправлена, и сейчас герой СВО получает пенсию по инвалидности по линии минобороны.
В настоящее время Ольга Притужалова занимается вопросами адаптации жилого помещения и протезирования ветерана. Евгению установят протез с микропроцессором.