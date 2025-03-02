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Омских ветеранов СВО адресно сопровождают волонтеры

Участникам спецоперации помогают адаптироваться к мирной жизни.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области налажена система адресного сопровождения ветеранов СВО. Им помогают в решении социальных вопросов, трудоустройстве и адаптации к мирной жизни. В системе оказания помощи задействованы омский филиал фонда «Защитники Отечества», региональные органы власти, профильные учреждения.

О том, как это работает на практике, в фонде «Защитники Отечества» рассказали на примере ветерана СВО из Нововаршавского района. Его сопровождение осуществляет социальный координатор Ольга Притужалова.

В ходе специальной военной операции Евгений получил серьезное ранение. Был уволен по состоянию здоровья и сейчас нуждается в протезировании.

Однако в справке МСЭ причиной инвалидности было указано «общее заболевание». При содействии координатора эта ошибка была исправлена, и сейчас герой СВО получает пенсию по инвалидности по линии минобороны.

В настоящее время Ольга Притужалова занимается вопросами адаптации жилого помещения и протезирования ветерана. Евгению установят протез с микропроцессором.