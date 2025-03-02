Трассы закрыты из-за непогоды в Актюбинской и Кызылординской областях

Актюбинская область:
- автодорога «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 776−1240 (г. Актобе — граница Кызылординской области).
- на участке автодороги «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр. РФ» км 14−104
Кызылординская область:
- автодорога «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 1240−1362 (граница Актюбинской области — г. Аральск).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 206 единиц спецтехники и 376 специалистов.