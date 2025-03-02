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Трассы закрыты из-за непогоды в Актюбинской и Кызылординской областях

По состоянию на 8:00 2 марта на 2 республиканских автомобильных дорогах в 2 областях введено ограничение движения, передает ИА El.kz со ссылкой на QazAvtoJol.

Источник: EL.kz

Актюбинская область:

  • автодорога «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 776−1240 (г. Актобе — граница Кызылординской области).
  • на участке автодороги «Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр. РФ» км 14−104

Кызылординская область:

  • автодорога «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 1240−1362 (граница Актюбинской области — г. Аральск).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 206 единиц спецтехники и 376 специалистов.