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Автопарк спецавтохозяйства Уфы пополнился новой техникой

Два новых мусоровоза пополнили автопарк спецавтохозяйства по уборке Уфы.

Два новых мусоровоза пополнили автопарк спецавтохозяйства по уборке Уфы. Техника МКЗ-43082 на шасси КамАЗ с универсальным еврозахватом способна загружать твердые бытовые отходы, уплотнять их, транспортировать и выгружать в условиях умеренного климата при температуре воздуха от +40° до −20°, сообщили в САХ.

— Мусоровозы с задней загрузкой надежны и оснащены автоматизированной системой, — отметили в организации.

Расположенный в кузове мощный механизм прессования позволит вывозить до 10 кубометров отходов с коэффициентом 1:6.

ЖКХ