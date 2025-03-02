Автопарк спецавтохозяйства Уфы пополнился новой техникой

Два новых мусоровоза пополнили автопарк спецавтохозяйства по уборке Уфы. Техника МКЗ-43082 на шасси КамАЗ с универсальным еврозахватом способна загружать твердые бытовые отходы, уплотнять их, транспортировать и выгружать в условиях умеренного климата при температуре воздуха от +40° до −20°, сообщили в САХ.