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Ведущая малазийская медиакомпания планирует съемки кинолент об Имаме Бухари

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Ведущая малазийская медиакомпания «Aquila Emas» планирует съемки кинолент об Имаме Бухари, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

Об этом шла речь в ходе встречи в Посольстве Узбекистана с директором медиакомпании Шаризаном Исой.

Он рассказал о планах снять художественный фильм и сериал на английском языке о жизни Имама Бухари и его научно-духовном наследии при участии малазийских и узбекских кинематографистов.

Для разработки сценария фильма мы стремимся собрать научно обоснованные материалы о жизни и творчестве Имама Бухари и согласовать их с экспертами в этой области.

отметил Шеризан Иса

В рамках реализации этого проекта достигнуто соглашение об организации в июне этого года творческой поездки представителей медиакомпании в Узбекистан.

Для справки: Имам Бухари — исламский ученый-богослов, хадисовед, правовед. Он всю жизнь посвятил сбору и исследованию хадисов — изложению слов и поступков пророка Мухаммада и его сторонников, и собрал их более 7 тыс., а его книга — «Сахих аль-Бухари» — в мировом сообществе признана второй книгой после Корана, значимой для мусульман.