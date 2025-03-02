Ведущая малазийская медиакомпания планирует съемки кинолент об Имаме Бухари

Для справки: Имам Бухари — исламский ученый-богослов, хадисовед, правовед. Он всю жизнь посвятил сбору и исследованию хадисов — изложению слов и поступков пророка Мухаммада и его сторонников, и собрал их более 7 тыс., а его книга — «Сахих аль-Бухари» — в мировом сообществе признана второй книгой после Корана, значимой для мусульман.