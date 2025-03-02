Ведущая малазийская медиакомпания планирует съемки кинолент об Имаме Бухари

Об этом шла речь в ходе встречи в Посольстве Узбекистана с директором медиакомпании Шаризаном Исой.
Он рассказал о планах снять художественный фильм и сериал на английском языке о жизни Имама Бухари и его научно-духовном наследии при участии малазийских и узбекских кинематографистов.
Для разработки сценария фильма мы стремимся собрать научно обоснованные материалы о жизни и творчестве Имама Бухари и согласовать их с экспертами в этой области.
В рамках реализации этого проекта достигнуто соглашение об организации в июне этого года творческой поездки представителей медиакомпании в Узбекистан.
Для справки: Имам Бухари — исламский ученый-богослов, хадисовед, правовед. Он всю жизнь посвятил сбору и исследованию хадисов — изложению слов и поступков пророка Мухаммада и его сторонников, и собрал их более 7 тыс., а его книга — «Сахих аль-Бухари» — в мировом сообществе признана второй книгой после Корана, значимой для мусульман.