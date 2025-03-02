Футбол: «Динамо-Владивосток» разгромило на выезде «Динамо-2»

«Динамо-Владивосток» начало выступление в новом сезоне с выездной победы над столичным «Динамо-2» 4:1. Приморский клуб, дебютировавший в группе «Серебро» Второй лиги «А» (18+), оказался единственным в стартовом туре, кто одержал победу. Так что, на данный момент, Владивосток лидирует, сообщает ИА PrimaMedia.
Приморцам потребовалось время, чтобы привыкнуть к сопернику, который рьяно начал долгожданную встречу нового сезона, сообщает официальный сайт «Динамо-Владивосток». Уже на 2-й минуте подопечные Михаила Сальникова пропустили опасную контратаку, которую в ближнем бою с нападающим хозяев предотвратил новичок нашей команды голкипер Антон Шитов. Позже спасение сотворил Никита Сергеев, по-капитански накрывший фланговый прострел. Однако несколькими минутами ранее в похожей ситуации после паса с правого фланга мяч в свои ворота срезал Алексей Пипо, — 0:1.
Пропустив, наша команда заметно прибавила. На 34-й минуте Алексей Баев плотным ударом размял голкипера, а чуть позже заставил его вынимать из сетки: Бека Джанелидзе поборолся во вратарской зоне, мяч отскочил к Алексею Баеву, который со второй попытки восстановил нейтралитет, — 1:1. А перед перерывом голом в «раздевалку» отметился полузащитник Абдула Багамаев, подкарауливший отскок после корнера Ращупкина, — 2:1.
Во второй тайм наша команда ворвалась высоким прессингом и голом Беки Джанелидзе: вратарь в шпагате отбил выстрел всё того же Баева, но не успел вернуться на место — мяч «парашютом» полетел к дальней штанге, куда в прыжке дотянулся Бека, — 3:1. По ходу 45-минутки тренерский штаб «Динамо-Владивосток» вносил коррективы в состав: игровое время получили Сергей Дудкин, Максим Супрун, Валентин Андямов, а также Максим Руднев, успевший в концовке отправить дебютный гол за «Динамо», доведя счет до крупного.
В матче 2-го тура «Динамо-Владивосток» 8 марта встретится с омским «Иртышом» в подмосковном Подольске.
Главный тренер ФК «Динамо-Владивосток» Михаил Сальников о матче против «Динамо-2»:
— Первая игра, открытие чемпионата — присутствовала нервозность, пропустили гол. Но я был уверен, что мы победим, важно было только забить и почувствовать уверенность. И после голевой засухи на сборах нас прорвало. Порадовало, что три гола на счету нападающих. Непростой матч, и по накалу страстей, и по эмоциям обе команды показали хороший футбол. Посвящаем победу нашим болельщикам, которые поддерживают и переживают за нас!
Главный тренер ФК «Динамо-2» Павел Алпатов:
— Проблема заключается в том, что у нас сегодня на поле вышло много молодых футболистов, ну и дебютантов тоже. Оказались не совсем готовы ментально, что и подтвердил отрезок игры после первого пропущенного гола, ну и, соответственно, первые десять минут после пропущенного гола на первых минутах второго тайма. Ребята как будто потеряли веру в себя, хотя первый тайм в нашем исполнении был неплохой на самом деле. Да, может быть, не всё получалось из того, что мы планировали. Планировали находить футболистов между линиями на полуфлангах, сдваивая этот фланг за счёт отвала десяток. Но опять же быстрые атаки нам удавались. Забили хороший гол, хотя это и автогол был больше, но атака была выполнена как раз в нашем стиле. Думаю, это связано с тем, что большая группа футболистов получала не так много игровой практики в прошлом сезоне, а для некоторых ребят это вообще был дебют. Психологически нам пока тяжеловато.
— Крупный счёт в пользу соперника отражает разницу в уровне и классе команд?
— «Динамо-Владивосток» — хорошая команда, поздравляю их с победой. Но я думаю, что счёт должен был быть немного другой, не четыре. Но владивостокцы одержали заслуженную победу. Мы сегодня были слабее, чем соперник (официальный сайт «Динамо-2»).