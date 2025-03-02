Футбол: «Динамо-Владивосток» разгромило на выезде «Динамо-2»

— Проблема заключается в том, что у нас сегодня на поле вышло много молодых футболистов, ну и дебютантов тоже. Оказались не совсем готовы ментально, что и подтвердил отрезок игры после первого пропущенного гола, ну и, соответственно, первые десять минут после пропущенного гола на первых минутах второго тайма. Ребята как будто потеряли веру в себя, хотя первый тайм в нашем исполнении был неплохой на самом деле. Да, может быть, не всё получалось из того, что мы планировали. Планировали находить футболистов между линиями на полуфлангах, сдваивая этот фланг за счёт отвала десяток. Но опять же быстрые атаки нам удавались. Забили хороший гол, хотя это и автогол был больше, но атака была выполнена как раз в нашем стиле. Думаю, это связано с тем, что большая группа футболистов получала не так много игровой практики в прошлом сезоне, а для некоторых ребят это вообще был дебют. Психологически нам пока тяжеловато.