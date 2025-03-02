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Простить и покаяться: православные отмечают Прощеное воскресенье

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Православные отмечают 2 марта Прощеное воскресенье, это еще и последний день Масленицы — утром в храмах пройдут богослужения, во время которых духовенство, верующие попросят друг у друга прощения, священники благословят паству на Великий пост.

Источник: Sputnik.by

Прощеное воскресенье имеет древние традиции и связано с христианским учением о покаянии и смирении. Как следует из церковной истории, обычай просить прощения перед 40-дневным постом пошел от египетских монахов. Они уходили в пустыню на 40 дней и не были уверены, что вернутся оттуда живыми.

Этот день в христианском календаре является особенным, даже далекие от церкви люди стараются придерживаться традиции просить прощения и прощать обиды врагам.

В воскресенье перед Великим постом заканчивается Масленичная неделя. В этот день в храмах вспоминают изгнание Адама из рая. Это ветхозаветное событие указывает людям о том, что они все являются грешниками, а также то, что путь в рай лежит через покаяние и очищение от грехов.

Для того чтобы правильно попросить прощения, нужно искренне обратиться с человеку со словами: «Прости меня, если я обидел тебя вольно или невольно», в ответ следует сказать: «Бог простит, и я прощаю. И ты меня прости».

Тема Прощеного воскресенья достаточно широко представлена в литературе — у Ивана Бунина в рассказе «Чистый понедельник», у Льва Толстого в рассказе «После бала», в пьесе-сказке Александра Островского «Снегурочка», в романе Ивана Шмелева «Лето Господне».

Православный мир в понедельник 3 марта вступает в самый длительный и самый строгий — Великий пост перед Пасхой.