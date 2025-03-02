Простить и покаяться: православные отмечают Прощеное воскресенье

В воскресенье перед Великим постом заканчивается Масленичная неделя. В этот день в храмах вспоминают изгнание Адама из рая. Это ветхозаветное событие указывает людям о том, что они все являются грешниками, а также то, что путь в рай лежит через покаяние и очищение от грехов.