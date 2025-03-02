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В Башкирии похоронили столетнего ветерана ВОВ

Траурная церемония прошла в Хайбулинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 1 марта, в селе Бурибай Хайбуллинского района проводили в последний путь 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Гаврилова.

Николай Гаврилов родился в Баймакском районе, после вместе с семьей в возрасте пяти лет переехал в Бурибай. В 18 лет его призвали в армию, на фронт он попал в 1943 году, прошел Курскую дугу.

Вернувшись с войны он много лет работал в оркестре, имеет звание заслуженного работника культуры БАССР. Его наградили медалями Ветерана труда и Жукова, а также орденом Отечественной войны. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.