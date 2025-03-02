В Башкирии похоронили столетнего ветерана ВОВ

Вернувшись с войны он много лет работал в оркестре, имеет звание заслуженного работника культуры БАССР. Его наградили медалями Ветерана труда и Жукова, а также орденом Отечественной войны. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.