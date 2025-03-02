Основатель террористической секты «Аум синрикё» Сёко Асахара родился 70 лет назад

Асахара родился 2 марта 1955 года и изначально носил имя Тидзуо Мацумото. Он происходил из семьи бедного ремесленника и был ребенком-инвалидом по зрению: глаукома полностью ослепила один его глаз и серьезно повредила второй. В связи с этим его направили в школу для слепых, где он, имея возможность видеть, не стеснялся пользоваться преимуществами над другими учениками. Он требовал с них деньги за провод их в кондитерскую, а также просто бил одноклассников и издевался над ними. Соученики потом вспоминали, что еще в детстве он делился мечтами об абсолютной власти и хотел стать премьер-министром Японии.