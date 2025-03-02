25 лет назад колонна сергиево-посадского ОМОНа попала в засаду под Грозным

«До блокпоста не доехали метров триста. Внезапно со всех сторон началась стрельба. Мы высыпали из машин и залегли. Хорошо, что машины были крытые и “чехи” не видели, сколько нас. А то бы снайперы всех сняли. Три “Урала” подбили из гранатометов, и они загорелись. Когда пришли в себя и вступили в бой, выяснилось, где у “чехов” позиции. Они находились по обе стороны дороги. За ними с одной стороны — блокпост подольского ОМОНа, а с другой — заградотряд. Получилось, что они лупят по нам напрямую, а мы — по ним и по своим», — цитировала раненого участника боя газета «Коммерсантъ».