Хабаровский «СКА-Нефтяник» занял третье место в регулярном Чемпионате России

— Сегодня мы попытались показать всё то, что мы умеем. Но и «Саяны» — большие молодцы, я уверен, что у них еще всё впереди. Что касается целей, у нас плей-офф начинается со «Стартом», и мы будем выходить, чтобы победить, — сказал после матча главный тренер «СКА-Нефтяника» Артур Федоров.