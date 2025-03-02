Хабаровский «СКА-Нефтяник» занял третье место в регулярном Чемпионате России

В Абакане завершился регулярный Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. «СКА-Нефтяник» в этом сезоне «регулярки» занял третью строчку в турнирной таблице, уступив «Воднику» и действующему чемпиону страны — «Кузбассу», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
После проигрыша в Новосибирске команда, восстановив силы благодаря возвращению Ивкина и Мяаття, одержала уверенную победу над местными «Саянами» — 4:14. Но на положение в турнирной таблице исход этой игры, как и предыдущей, ни на что не влиял — хабаровчане обеспечили себе третье место заранее.
Однако эта победа стала самой крупной для хабаровчан в столице Хакасии. «СКА-Нефтяник» превзошел результат, достигнутый почти 40 лет назад. Теперь команду ждет перелет в Нижний Новгород, где 5 марта она начнет серию четвертьфинальных матчей плей-офф против местного «Старта», который пришел к финишу «регулярки» шестым.
— Сегодня мы попытались показать всё то, что мы умеем. Но и «Саяны» — большие молодцы, я уверен, что у них еще всё впереди. Что касается целей, у нас плей-офф начинается со «Стартом», и мы будем выходить, чтобы победить, — сказал после матча главный тренер «СКА-Нефтяника» Артур Федоров.
Домашнюю игру на льду арены «Ерофей» в Хабаровске армейцы проведут в Международный женский день 8 марта.