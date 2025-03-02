Кем на самом деле был Нострадамус, что он писал в книге пророчеств и почему его предсказаниям верят

Однако скрупулезные исследователи «Центурий» указывали, что в оригинальных текстах нет фразы про «две высокие башни» или «город Йорк». Все, что можно найти, — это опять же довольно пространные слова о каком-то «огне, упавшем с небес» на «два столпа», но там нет конкретики. При этом некоторые катрены действительно можно было бы трактовать, как пророчество глобальной катастрофы, затронувшей два идентичных объекта. В итоге большая часть «доказательств» свелась к тому, что люди, впечатленные трагедией, искали хоть какую-то опору в пророчествах XVI века. И, как обычно бывает, интерпретации принесли им «подтверждение».