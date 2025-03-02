Гололедица, туман, мокрый снег: какая погода будет в Прощеное воскресенье

В целом по республике ожидается преобладание облачной погоды. Утром временами осадки (мокрый снег, дождь), днем во многих районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный 4−9 м/с.
Температура воздуха +1.. +7°С.
По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как повреждение деревьев, повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, увеличение числа коммунальных аварий, а также снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Витебске температура поднимется до +1.. +3°С. Синоптики обещают преимущественно облачную погоду без существенных осадков слабый туман, в Витебске также гололед, на отдельных участках дорог гололедица..
В Могилеве термометры покажут от +2°С до +4°С. В областном центре также ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя (вероятность осадков 60−70%). Возможен слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица.
В Гомеле, Гродно и Бресте прогнозируется +3..+5°С и облачная с прояснениями погода без существенных осадков (вероятность их выпадения составляет 10−15%).
Народные приметы
Приметы на 2 марта:
- какова погода в этот день, такова она будет и летом: если тепло, то с июня по август будет жарко, а если холодно и ненастно — тепла не будет;
- кучевые черные облака с утра — к первому мартовскому дождю;
- густой туман с утра предвещает холодный май.
Православные отмечают 2 марта Прощеное воскресенье, это еще и последний день Масленицы. Утром в храмах пройдут богослужения, во время которых духовенство, верующие попросят друг у друга прощения, священники благословят паству на Великий пост.