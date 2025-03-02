Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 20 тысяч домов в Иркутской области превысили первый диапазон дифтарифа

Остаются вопросы с домами, не имеющими прямых договоров на электроснабжение.

Источник: Комсомольская правда

Более 20 тысяч домохозяйств в Приангарье вышли за рамки первого расширенного диапазона электропотребления 7 020 кВт*ч. Итоги за декабрь 2024 года и январь 2025-го подвели специалисты. При этом первый месяц зимы выдался нетипично теплым. Да и в целом затяжных морозов в этом сезоне не было. Следующий анализ эксперты проведут по итогам февраля.

Остаются вопросы и с домами, расположенными в садоводствах и не имеющими прямых договоров на электроснабжение, а также с незарегистрированными должным образом домами. Таких не оформленных домовладений тоже несколько тысяч.

Напомним, в Иркутской области в 2025 году проведение комплексных кадастровых работ запланировано на территории Иркутского, Аларского, Заларинского, Зиминского, Нижнеилимского, Шелеховского, Киренского, Нижнеудинского, Усть-Удинского, Чунского, Эхирит-Булагатского, Слюдянского районов, Свирска, Тулуна.