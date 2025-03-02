Более 20 тысяч домов в Иркутской области превысили первый диапазон дифтарифа

Более 20 тысяч домохозяйств в Приангарье вышли за рамки первого расширенного диапазона электропотребления 7 020 кВт*ч. Итоги за декабрь 2024 года и январь 2025-го подвели специалисты. При этом первый месяц зимы выдался нетипично теплым. Да и в целом затяжных морозов в этом сезоне не было. Следующий анализ эксперты проведут по итогам февраля.