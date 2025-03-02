Овечкин забил 884-й гол в НХЛ, но «Вашингтон» белоруса Протаса проиграл «Тампе»

Александр Овечкин забил 884-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче «Вашингтона» против «Тампы» и теперь от того, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки его отделяет 11 шайб.
«Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:3, потерпев третье поражение подряд. В общей таблице лиги «Кэпиталз» занимает второе место, отставая от «Виннипега» на 4 очка и имея игру в запасе. А в Восточной конференции «Вашингтон» лидирует, опережая «Флориду» на 7 очков.
В минувшем матче «Тампа» повела 2:0 после голов Чаффи в первом периоде и Гонсалвеса в третьем.
За четыре минуты до конца матча Овечкин сократил отставание в счете — 1:2. Он подобрал шайбу в середине зоны соперника и кистевым броском поразил ворота Андрея Василевского. При этом белорусский форвард Алексей Протас закрыл вратарю обзор, а во время броска подпрыгнул, чтобы в него не попала шайба.
Но сравнять счет «Вашингтону» не удалось. Более того, Хагел забил в пустые ворота — 1:3.
— Я не думаю, что мы плохо сыграли, — цитирует nhl.com Овечкина. — Нам просто нужно побыстрей выиграть. В следующей игре (домашней против «Оттава Сенаторз») нам просто нужно будет ответить.
Александр Овечкин забил 884-й гол в чемпионатах НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы. Чтобы превзойти рекорд легенды, Овечкину нужно еще 11 голов.
Овечкин забил 31 гол в 44 играх этого сезона. До конца чемпионата остается 22 матча.
Белорусский форвард Алексей Протас завершил матч без результативных баллов. В общем на его счету 50 (23 гола и 27 передач) очков в 60 матчах при показателе полезности «+30».
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