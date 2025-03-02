Овечкин забил 884-й гол в НХЛ, но «Вашингтон» белоруса Протаса проиграл «Тампе»

За четыре минуты до конца матча Овечкин сократил отставание в счете — 1:2. Он подобрал шайбу в середине зоны соперника и кистевым броском поразил ворота Андрея Василевского. При этом белорусский форвард Алексей Протас закрыл вратарю обзор, а во время броска подпрыгнул, чтобы в него не попала шайба.