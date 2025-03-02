В Приморье восстановят колледж в Чкаловском: строительство стартует уже в этом году

«В первую очередь начнём делать спортивный зал, подготовим сметы по учебному корпусу и общежитию. На мартовской сессии Законодательного Собрания заложим деньги на спортзал, на апрельской — на ремонт учебных помещений и общежития, чтобы в мае начать работы в спортзале, дав возможность заниматься в нем и жителям, а в июне приступим к восстановлению учебного и жилого корпуса», — обозначил руководитель Приморья.