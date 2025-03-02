В Приморье восстановят колледж в Чкаловском: строительство стартует уже в этом году

Филиал Кировского сельскохозяйственно-технологического колледжа в селе Чкаловском Спасского района Приморья примет студентов в 2026 году. Губернатор региона Олег Кожемяко подтвердил эти планы во время рабочей поездки в муниципалитет 1 марта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Колледж функционировал до 2018 года, готовя специалистов для сельского хозяйства. Сейчас его учебные корпуса и общежитие законсервированы. Губернатор совместно с главой района Олегом Митрофановым и министром профобразования Сергеем Дубовицким осмотрели состояние помещений.
Олег Кожемяко отметил, что хотя учебный корпус, спортзал и общежитие находятся в относительно нормальном состоянии, им требуется основательный ремонт.
«В первую очередь начнём делать спортивный зал, подготовим сметы по учебному корпусу и общежитию. На мартовской сессии Законодательного Собрания заложим деньги на спортзал, на апрельской — на ремонт учебных помещений и общежития, чтобы в мае начать работы в спортзале, дав возможность заниматься в нем и жителям, а в июне приступим к восстановлению учебного и жилого корпуса», — обозначил руководитель Приморья.
В Приморье восстановят колледж в Чкаловском. Фото: Оксана Шишенко, правительство Приморья.
В Приморье восстановят колледж в Чкаловском. Фото: Оксана Шишенко, правительство Приморья.
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Глава региона добавил, что в 2026 году в колледже планируется обучение по специальностям: повар-кондитер, механизатор, электрик и водитель. Учебное заведение сможет принять студентов не только из Чкаловского, но и из соседних сёл.
Жители села поддержали инициативу возрождения колледжа, отметив, что многие молодые люди готовы получать здесь образование и оставаться работать в родных местах. Восстановление колледжа также позволит задействовать опытных преподавателей, ранее работавших в учреждении.