Синоптики сообщают о потеплении до +1 в Ростове в воскресенье

В Ростовской области также облачно и без осадков, утром местами возможен туман и изморозь, а на дорогах — гололедица. Юго-восточный с переходом на юго-западный ветер разовьет скорость до 4 — 9 метров в секунду. После −13 градусов ночью в среднем по области и даже до −23 по северу днем воздух прогреется до 0 — −5 градусов, а по югу столбики термометров поднимутся до +2.