Синоптики сообщают о потеплении до +1 в Ростове в воскресенье

В воскресенье, 2 марта, в Ростовской области после 23-градусного мороза потеплеет до +2. О таких перепадах температуры предупреждают синоптики Ростовского гидрометцентра.
— В Ростове-на-Дону ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков, на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4 — 9 метров в секунду. Температура воздуха после −12 ночью поднимется днем и будет колебаться между −1 и +1 градусом, — прокомментировали синоптики.
В Ростовской области также облачно и без осадков, утром местами возможен туман и изморозь, а на дорогах — гололедица. Юго-восточный с переходом на юго-западный ветер разовьет скорость до 4 — 9 метров в секунду. После −13 градусов ночью в среднем по области и даже до −23 по северу днем воздух прогреется до 0 — −5 градусов, а по югу столбики термометров поднимутся до +2.
В ночь на понедельник в Ростове ожидается от −5 до −7 градусов, в Ростовской области от −4 до −9, при прояснениях похолодает до −15.