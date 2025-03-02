В Нижнем Новгороде изменились маршруты общественного транспорта

На маршруте А-31 теперь курсируют автобусы большой вместимости, что увеличило пропускную способность на 52% в часы пик. Однако, из-за технических ограничений, автобусы этого маршрута больше не будут следовать по улицам Горной и 40 лет Победы, их движение перенаправлено по улице 40 лет Октября. Между тем увеличено количество автобусов на маршрутах А-82 (до 10 единиц) и А-36 (до 5 единиц).