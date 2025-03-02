В Нижнем Новгороде изменились маршруты общественного транспорта

С 1 марта в Нижнем Новгороде вступили в силу изменения в работе общественного транспорта, сообщает ГКУ НО «Центр развития транспортных систем».
На маршруте А-31 теперь курсируют автобусы большой вместимости, что увеличило пропускную способность на 52% в часы пик. Однако, из-за технических ограничений, автобусы этого маршрута больше не будут следовать по улицам Горной и 40 лет Победы, их движение перенаправлено по улице 40 лет Октября. Между тем увеличено количество автобусов на маршрутах А-82 (до 10 единиц) и А-36 (до 5 единиц).
Маршрут А-36 теперь соединяет жилой комплекс «Победа» и Московский вокзал, проходя по проспекту Гагарина и улице Горной.
Маршрут А-42 продлен до площади Минина и Пожарского. Автобусы среднего класса теперь следуют по улицам Малая Покровская, Ильинская, Добролюбова и Зеленский съезд. Однако, это временная мера, связанная с реконструкцией трамвайных путей.
Также начал работу новый электробусный маршрут Э-13, заменивший троллейбусный маршрут № 13. Электробусы следуют от автовокзала «Щербинки» через проспект Гагарина, улицы Бекетова и Ванеева, площадь Свободы и улицу Варварскую до площади Минина и Пожарского.
Маршрут А-42 продлен до площади Минина и Пожарского. Автобусы среднего класса теперь следуют по улицам Малая Покровская, Ильинская, Добролюбова и Зеленский съезд. Однако, это временная мера, связанная с реконструкцией трамвайных путей. Также начал работу новый электробусный маршрут Э-13, заменивший троллейбусный маршрут № 13. Электробусы следуют от автовокзала «Щербинки» через проспект Гагарина, улицы Бекетова и Ванеева, площадь Свободы и улицу Варварскую до площади Минина и Пожарского.