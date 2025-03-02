Народный артист Узбекистана награжден орденом «Буюк хизматлари учун» — указ

Также он указал на большие заслуги певца государственного учреждения «Узбекконцерт» в раскрытии талантов молодежи, укреплении ее любви к искусству, воспитании детей в духе любви и преданности Родине, уважения к общечеловеческим ценностям, его активное участие в общественной жизни.