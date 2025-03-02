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Народный артист Узбекистана награжден орденом «Буюк хизматлари учун» — указ

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Народный артист Узбекистана, певец Гуломжон Якубов удостоен ордена «Буюк хизматлари учун» («За великие заслуги»).

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Указ о награждении в связи с 75-летием со дня рождения народного артиста подписал президент РУз Шавкат Мирзиёев.

Таким образом, глава республики отметил яркий талант, высокое исполнительское мастерство, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и достойный вклад артиста в развитие узбекского песенного искусства и национальной культуры, широкую популяризацию ее достижений среди народов мира, сохранение богатого духовного наследия народа.

Также он указал на большие заслуги певца государственного учреждения «Узбекконцерт» в раскрытии талантов молодежи, укреплении ее любви к искусству, воспитании детей в духе любви и преданности Родине, уважения к общечеловеческим ценностям, его активное участие в общественной жизни.

Для справки: орден «Буюк хизматлари учун», учрежденный в 1996 году, является одной из высших наград Узбекистана и вручается за исключительные достижения в государственном строительстве, экономике, науке, культуре и искусстве.