Музей появится в замке в Новогрудке

Всего в Новогрудском районе зарегистрированы 86 объектов историко-культурного наследия, которые задействованы в туристических маршрутах. Главным туристическим объектом является Новогрудский замок.
Рассказывая о ценностях замка, нельзя не упомянуть главную археологическую находку — кубок святой Ядвиги. Стеклянную чашу использовали для коронации, и по легенде вода в ней превращалась в вино.
По ее словам, три года назад Эрмитаж передал две полимерные копии кубка Ядвиги, который был найден в ходе археологических раскопок на замковой горе в 1956 году.
Сейчас Новогрудский замок поэтапно реставрируется. После того, как была законсервирована Костельная башня, пришла очередь работ на второй из дошедших до нашего времени башне Щитовка.
В прошлом году завершили пятый из шести пусковых комплексов реконструкции историко-культурного объекта. Заключительный этап — консервация и последующая реставрация башни Щитовка под музей. В сохранившейся части используют реставрационный кирпич ручной работы, для воссоздания утраченных стен — новый.
Музейная экспозиция разместится на каждом этаже башни. Она будет отражать различные исторические периоды.
На первом этаже расположится археологическая выставка, где можно будет увидеть даже фундамент фортификационного сооружения.
На втором этаже экспозиция будет рассказывать об истории Новогрудка в XIII веке.
Следующий этаж будет посвящен истории возведения Новогрудского замка. Посетители смогут увидеть артефакты, найденные российскими и белорусскими археологами Фридой Гуревич и Татьяной Бубенько.
На четвертом разместится экспозиция, посвященная политическому и экономическому развитию Новогрудка, получению им Магдебургского права. А на пятом — связанные с городом картины и гравюры.
На верхнем уровне башни будет сделана смотровая площадка, а также конференц-зал и отдельное место для проведения временных выставок.