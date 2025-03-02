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Совмин установил правила торговли ювелирными изделиями через интернет

Правила интернет-торговли ювелирными изделиями утверждены в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Совмин установил правила торговли ювелирными изделиями через интернет. Это следует из постановления белорусского правительства № 123 от 28 февраля 2025 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

Согласно постановлению, у организации, занимающей продажей ювелирных изделий, должен быть хотя бы один стационарный магазин, который зарегистрирован в государственной информационной системе «Единый реестр лицензий». Что касается продавца, то он должен быть подключен к ГИС «Электронный знак».

Уточняется, что указанное необходимо для следующего: все купленные онлайн ювелирные изделия должны храниться в указанном стационарном лицензированном магазине. Кроме того, у покупателя есть возможность их оттуда забрать. Так, при получении ювелирных изделий покупатель должен иметь возможность просканировать нанесенный на ярлык код идентификации товара.

В документе сказано, что ювелирные украшения могут пересылаться или же доставляется. Что касается доставки, то она должна быть обеспечена охраной в пути. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил продавать ювелирные изделия онлайн в Беларуси.

Тем временем в МВД сказали, кто в Беларуси кроме звезд нанимает телохранителей: «Везут деньги или участвуют в переговорах».

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье 2 марта, когда говорят «Бог простит, и я прощаю».