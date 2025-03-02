Совмин установил правила торговли ювелирными изделиями через интернет

Уточняется, что указанное необходимо для следующего: все купленные онлайн ювелирные изделия должны храниться в указанном стационарном лицензированном магазине. Кроме того, у покупателя есть возможность их оттуда забрать. Так, при получении ювелирных изделий покупатель должен иметь возможность просканировать нанесенный на ярлык код идентификации товара.