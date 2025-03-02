Совмин установил правила торговли ювелирными изделиями через интернет. Это следует из постановления белорусского правительства № 123 от 28 февраля 2025 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
Согласно постановлению, у организации, занимающей продажей ювелирных изделий, должен быть хотя бы один стационарный магазин, который зарегистрирован в государственной информационной системе «Единый реестр лицензий». Что касается продавца, то он должен быть подключен к ГИС «Электронный знак».
Уточняется, что указанное необходимо для следующего: все купленные онлайн ювелирные изделия должны храниться в указанном стационарном лицензированном магазине. Кроме того, у покупателя есть возможность их оттуда забрать. Так, при получении ювелирных изделий покупатель должен иметь возможность просканировать нанесенный на ярлык код идентификации товара.
В документе сказано, что ювелирные украшения могут пересылаться или же доставляется. Что касается доставки, то она должна быть обеспечена охраной в пути. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил продавать ювелирные изделия онлайн в Беларуси.
Тем временем в МВД сказали, кто в Беларуси кроме звезд нанимает телохранителей: «Везут деньги или участвуют в переговорах».
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