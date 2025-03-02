Казахстан выступает за объективное расследование авиакатастрофы в Актау — Даурен Абаев

Нам скрывать нечего. Мы за объективное, прозрачное и транспарентное расследование.
Он отметил, что расследование проводится в соответствии со всеми стандартами Международной организации гражданской авиации, а Азербайджан, Россия и Бразилия назначили уполномоченных представителей для участия в расследовании.
Опубликованный отчет Министерства транспорта Казахстана носит предварительный характер и не предполагает установления чьей-либо вины или ответственности. Окончательный отчет, как заявили в ведомстве, могут опубликовать к декабрю 2025 года. Такой срок соответствует требованиям, стандартам и рекомендуемой практике ICAO. К слову, в ICAO высоко оценили уровень и качество предварительного отчета, отметили четкое изложение фактов, детализацию и полноту информации.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.
По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства России, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.