Казахстан выступает за объективное расследование авиакатастрофы в Актау — Даурен Абаев

Опубликованный отчет Министерства транспорта Казахстана носит предварительный характер и не предполагает установления чьей-либо вины или ответственности. Окончательный отчет, как заявили в ведомстве, могут опубликовать к декабрю 2025 года. Такой срок соответствует требованиям, стандартам и рекомендуемой практике ICAO. К слову, в ICAO высоко оценили уровень и качество предварительного отчета, отметили четкое изложение фактов, детализацию и полноту информации.