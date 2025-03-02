Астроном Еленин назвал способ изменить орбиту астероида 2024 YR4

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Водородная бомба может рассматриваться в качестве одного из способов корректировки курса астероида 2024 YR4, риски столкновения которого с Землей или Луной в 2032 году не исключают ученые. Комический аппарат в качестве тарана против таких небесных тел неэффективен, сообщил в интервью ТАСС астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.
Он отметил, что пока человечество обладает только пассивной защитой от космических угроз: астрономы могут рассчитать время и место входа объекта в атмосферу, после чего возможна эвакуация населения из опасных районов.
«Да, мы уже умеем попадать в астероиды космическими аппаратами, которые выступают кинетическими ударниками. Но, к сожалению, сила воздействия очень невелика. Только ударом эту задачу не решить, а значит, нужно усилить воздействие: добавить мощную водородную бомбу, скорее всего, максимально возможной [мощности] из тех [образцов], которые мы сможем установить на космический аппарат и поднять в космос», — отметил Еленин.
Он указал на то, что в космосе нет среды передачи ударной волны, поэтому большая часть энергии взрыва такой бомбы будет потеряна. Однако есть шанс, что при заглублении бомба сможет передать ударную волну, которая будет распространяться «в веществе астероида», допустил ученый.
Астероид 2024 YR4 был обнаружен в конце декабря 2024 года учеными чилийской обсерватории Эль-Соус. Его диаметр, согласно предварительным расчетам, составляет от 40 до 90 м. По данным расчетов астрономов, он может сблизиться с Землей 22 декабря 2032 года. В начале февраля риски этого столкновения в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) оценивали на уровне 2,2%, позже эта цифра достигла 3,1%, на прошлой неделе ведомство скорректировало показатель до 0,28%. Европейское космическое агентство (ЕКА) 24 февраля также снизило оценку вероятности столкновения астероида YR4 с Землей до 0,002%. Ученые в качестве одной из версий допускают риски столкновения объекта с Луной. Точная орбита астероида станет известна только в 2028 году, предполагают исследователи.
Полный текст интервью будет опубликован в 16:00 мск.